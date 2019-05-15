Матиос признался в личном знакомстве с Зеленским
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос имеет давнее личное знакомство с избранным Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил Анатолий Матиос журналистам во Львове, передает корреспондент УНН.
"Я с ним знаком лично, на концерты к нему не ходил. После выборов я его не видел. Будет соответствующий вызов верховного главнокомандующего - я, как человек военный, должен буду прийти и сделать доклад", - отметил Матиос, отвечая на вопрос, готов ли работать с новым президентом.
При этом он добавил, что институт Президента является символом незыблемости и целостности украинского государства, поэтому все граждане должны его уважать.
По его словам, последняя встреча с нынешним главой государства произошла год назад, когда ни сам Матиос, ни Зеленский не могли представить себе нынешние изменения во власти страны.
Напомним, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал о своем будущем в качестве государственного служащего - согласно его словам, он не продлит службу только в том случае, если наступит мир.