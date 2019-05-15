Матиос признался в личном знакомстве с Зеленским

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 50079 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 75711 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 91981 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 100718 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124277 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111958 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138010 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144694 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130162 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Матиос признался в личном знакомстве с Зеленским

Матиос признался в личном знакомстве с Зеленским

Киев  •  УНН

 • 9300 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос имеет давнее личное знакомство с избранным Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил Анатолий Матиос журналистам во Львове, передает корреспондент УНН.

"Я с ним знаком лично, на концерты к нему не ходил. После выборов я его не видел. Будет соответствующий вызов верховного главнокомандующего - я, как человек военный, должен буду прийти и сделать доклад", - отметил Матиос, отвечая на вопрос, готов ли работать с новым президентом.

При этом он добавил, что институт Президента является символом незыблемости и целостности украинского государства, поэтому все граждане должны его уважать.

По его словам, последняя встреча с нынешним главой государства произошла год назад, когда ни сам Матиос, ни Зеленский не могли представить себе нынешние изменения во власти страны.

Напомним, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал о своем будущем в качестве государственного служащего - согласно его словам, он не продлит службу только в том случае, если наступит мир.

Украинские Национальные Новости

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