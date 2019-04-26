Матіос: закінчу служити тільки, якщо наступить мир
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос розповів про своє майбутнє у якості державного службовця — згідно його слів, він не продовжить служити тільки у тому разі, якщо наступить мир. Про це повідомляє УНН з посиланням на його коментар одному з українських телеканалів.
В ефірі телеканалу він повідомив, що він: “не чиновник, я військовий. Моя доля визначена закінченням військового контракту 11 жовтня 2019 року. Далі або не продовжу, якщо наступить мир, а якщо не буде миру — буду далі служити”.
Нагадуємо, колишні бійці батальйону “Торнадо” постійно влаштовували заворушення у СІЗО, щоб зменшити собі строк перебування. Про це повідомляв УНН з посиланням на коментар одному з українських телеканалів головного військового прокурора України Анатолія Матіоса.