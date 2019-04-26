Бійці "Торнадо" влаштовували заворушення в СІЗО для зменшення строку перебування - Матіос

Він повідомив, що: “Постійно змінюючи адвокатів, захисників, хворіючи, вчиняючи бунти у Лук’янівському СІЗО, вони відтерміновують можливість оголошення вироку. Для чого вони це роблять? Дуже унікальна річ. Перебуваючи у СІЗО Лук’янівському, строк перебування під вартою їм обраховується за „законом Савченко“ — день за два. Якщо вирок вступить у законну силу, їх відправлять у колонію чи у відповідний заклад пенітенціарної служби, у них буде день за день. А так, чим довше, тим менше строк. Є такі, що скоро мають бути випущені, тому що минув строк покарання”.

Але попри все екс-бійці повинні відповісти перед законом та додав, що: “Люди, які вчиняли тяжкі злочини відносно особи і людської гідності, не мають права бути непокараними. Якщо не карати такі речі, то у нас народиться не один Чикатило на території Радянського Союзу, а будуть роти, батальйони Чикатил. Українське суспільство, й будь-яке суспільство, не зможе витримати єзуїтства, жорстокості й абсолютного несприйняття устоїв держави”.

Як повідомляв УНН, суд у справі “податкових майданчиків Клименка” розпочнеться 3 травня.