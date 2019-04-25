Суд у справі "податкових майданчиків Клименка" розпочнеться 3 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Суд розпочне слухання кримінального провадження про “податкові майданчики” стосовно злочинної організації підозрюваного екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка та інших 52-х підозрюваних високопосадовців колишнього Міністерства доходів і зборів 3 травня у Дніпровському суді міста Києва. Про це заявив Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос в інтерв’ю одному з українських телеканалів, передає кореспондент УНН.
“Хочу похвалитись, 3 травня Дніпровський суд Києва починає слухання кримінального провадження, де є 52 обвинувачених податківці, де є 92 адвокати по справі податкових майданчиків Клименка”, — розповів Матіос.
За його словами, розслідування цієї справи та ознайомлення з матеріалами кримінального провадження тривало 2 роки.
Як повідомляв УНН, 13 березня 2019-го справу екс-міністра Клименка передали до суду.
Нагадаємо, у жовтні 2018 року суд дозволив заочне слідство щодо екс-міністра Олександра Клименка.
За словами військового прокурора, міністр часів Януковича Клименко та його поплічники пограбували кожного українця на 300 доларів.