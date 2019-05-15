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Матіос зізнався в особистому знайомстві із Зеленським

Матіос зізнався в особистому знайомстві із Зеленським

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос має давнє особисте знайомство із обраним Президентом України Володимиром Зеленським. Про це заявив Анатолій Матіос журналістам у Львові, передає кореспондент УНН.

"Я з ним знайомий особисто, на концерти до нього не ходив. Після виборів я його не бачив. Буде відповідний виклик верховного головнокомандувача – я, як людина військова, повинен буду прийти і зробити доповідь", - зазначив Матіос, відповідаючи на запитання, чи готовий працювати із новим Президентом.

При цьому він додав, що інститут Президента є символом непорушності і цілісності української держави, тож усі громадяни мають його шанувати.

За його словами, остання зустріч із нинішнім головою держави сталась рік тому, коли ні сам Матіос, ні Зеленський не могли уявити собі нинішні зміни у владі країни.

Нагадаємо, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос розповів про своє майбутнє у якості державного службовця — згідно його слів, він не продовжить служити тільки у тому разі, якщо наступить мир.

Українські Національні Новини

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