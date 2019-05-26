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Матиос назвал имена россиян, причастных к захвату моряков в Керченськый проливе

Матиос назвал имена россиян, причастных к захвату моряков в Керченськый проливе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 мая. УНН. МИД Украины предоставило в Международный трибунал ООН 93 листа доказательств и процессуальных документов военных прокуроров о событиях в Керченском проливе. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, опубликовав в своем Facebook документы с именами причастных к преступлению.

Так, согласно документам главного военного прокурора, сообщается о подозрении:

- начальнику пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя контр-адмиралу Станкевичу С.М.;
- заместителю руководителя Пограничной службы ФСБ РФ - руководителю департамента береговой охраны вице-адмиралу Медведеву;
- начальнику службы пункта управления ФСБ РФ по республике Крым и г. Севастополь капитану 1 ранга Ромашкин Р.О. ;
- заместителю начальника управления-начальник отдела береговой охраны пограничного управления ФСБ по республике Крым капитану 1 ранга Шеин А.Б. ;
- командиру пограничного сторожевого корабля "Дон" капитану 2 ранга Саляев О.М. ;
- начальнику службы в г.. Керчь пункта управления ФСБ РФ по республике Крым капитану 2 ранга Шатохину А.В. ;
- командиру малого противолодочного кораблю "Суздалец" капитану 3 ранга Щербакову С.А. ;
- командиру сторожевого корабля "Изумруд" капитану 3 ранга Шипицын А.А.

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По словам Матиос, 28 ноября 2018 года Станкевича, Медведева, Ромашкина, Шеина, Саляев, Шатохина, Щербакова и Шипицина были объявлены в розыск.

А 29 ноября 2018 года получено постановления суда о задержании указанных подозреваемых с целью повода для рассмотрения ходатайств об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме этого, по словам военного прокурора, сообщается о подозрении 16 января уже этого года следующим лицам:

- командующему войсками Южного военного округа Российской Федерации генерал-полковник Дворников А.В. ;
- командующему Черноморского флота Российской Федерации вице-адмиралу Моисееву А.А. ;
- старшему помощнику капитана ПСКР "Изумруд" отряда пограничных сторожевых кораблей отделения береговой охраны Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым капитану 3 ранга Виноградову В.И. ;
- члену экипажа ПСКР "Изумруд" отряда пограничных сторожевых кораблей отделения береговой охраны Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым капитан-лейтенанту Гришину А.К. ;
- члену экипажа ПСКР "Изумруд" отряда пограничных сторожевых кораблей отделения береговой охраны Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым старшему лейтенанту Трибушину Д.В. ;
- члену экипажа ПСКР "Изумруд" отряда пограничных сторожевых кораблей отделения береговой охраны Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым старшему мичману Рясном В.В. ;
- члену экипажа ПСКР "Изумруд" отряда пограничных сторожевых кораблей отделения береговой охраны Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым мичману Абакумову А.В.

По словам Матиос, 16 января Дворникова, Моисеева, Виноградова, Гришина, Трибушина, Рясного и Абакумова было объявлено в розыск, 26 января получено постановления суда о задержании указанных подозреваемых с целью повода для рассмотрения ходатайств об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНН, накануне Матиос указал количество российских военных-фигурантов дела захвата моряков.

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