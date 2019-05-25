Матіос вказав кількість російських військових-фігурантів справи захоплення моряків

КИЇВ. 25 травня. УНН. У кримінальному провадженні щодо захоплення українських моряків, розслідування у якому веде військова прокуратура, повідомлено про підозру більше десяти військовослужбовцям РФ та судом надано дозвіл на їх затримання. Про це свідчать дані в оприлюдненій у Facebook заступником Генерального прокурора - Головним військовим прокурором України Анатолієм Матіосом інфографіці, передає УНН.