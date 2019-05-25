Матіос вказав кількість російських військових-фігурантів справи захоплення моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. У кримінальному провадженні щодо захоплення українських моряків, розслідування у якому веде військова прокуратура, повідомлено про підозру більше десяти військовослужбовцям РФ та судом надано дозвіл на їх затримання. Про це свідчать дані в оприлюдненій у Facebook заступником Генерального прокурора - Головним військовим прокурором України Анатолієм Матіосом інфографіці, передає УНН.
"У кримінальному провадженні щодо захоплення українських моряків повідомлено про підозру військовослужбовцям РФ та судом надано дозвіл на затримання: генералів, адміралів - 4, осіб офіцерського складу - 9, рядовий склад - 2 осіб", - зазначається в оприлюднених Матіосом даних про виконані слідчі дії, встановлені збитки і потягнутих до відповідальності російських військових.
Загалом вказано 15 осіб.
Вартість захопленого майна під час інциденту у Керченській протоці - 260 млн грн.
Нагадаємо, Матіос вказав, що Президент України Володимир Зеленський відзначив якісну роботу військової прокуратури України з розслідування незаконного захоплення українських моряків у Керченській протоці.
25 травня Міжнародний трибунал зобов’язав Росію звільнити українських моряків.
Україна очікує від РФ швидкого виконання наказу трибуналу щодо звільнення моряків.
25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.