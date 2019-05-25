Матиос указал количество российских военных-фигурантов дела захвата моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. В уголовном производстве по захвату украинских моряков, расследование по которому ведет военная прокуратура, сообщено о подозрении больше десяти военнослужащим РФ и судом предоставлено разрешение на их задержание. Об этом свидетельствуют данные в опубликованной в Facebook заместителем Генерального прокурора - Главным военным прокурором Украины Анатолием Матиосом инфографике, передает УНН.
"В уголовном производстве по захвату украинских моряков сообщено о подозрении военнослужащим РФ и судом предоставлено разрешение на задержание: генералов, адмиралов - 4, лиц офицерского состава - 9, рядовой состав - 2 человека", - отмечается в обнародованных Матиосом данных о "выполненных следственных действиях, установленных убытках и потянутых к ответственности российских военных".
В общем указано 15 человек.
Стоимость захваченного имущества во время инцидента в Керченском проливе - 260 млн грн.
Напомним, Матиос указал, что Президент Украины Владимир Зеленский отметил качественную работу военной прокуратуры Украины по расследованию незаконного захвата украинских моряков в Керченском проливе.
25 мая Международный трибунал обязал Россию освободить украинских моряков.
Украина ожидает от РФ быстрого выполнения приказа трибунала по освобождению моряков.
25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.