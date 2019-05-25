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Зеленський відзначив якісну роботу військової прокуратури з розслідування захоплення моряків - Матіос

Зеленський відзначив якісну роботу військової прокуратури з розслідування захоплення моряків - Матіос

Київ • УНН

 • 16604 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відзначив якісну роботу військової прокуратури України з розслідування незаконного захоплення українських моряків у Керченській протоці. Про це написав у Facebook заступник Генерального прокурора - Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, передає УНН.

"Президент Зеленський відмітив якісну роботу військової прокуратури України по розслідуванню незаконного захоплення українських моряків у Керченській протоці", - вказав він.

Так, Матіос зауважив, що матеріали розслідування СБУ та військової прокуратури інциденту в Керченській протоці "стали основою українського позову до Міжнародного трибуналу ООН, який 25 травня 2019 року зобов’язав РФ повернути кораблі та негайно випустити українських моряків".

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал зобов’язав Росію звільнити українських моряків.

Україна очікує від РФ швидкого виконання наказу трибуналу щодо звільнення моряків.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.

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