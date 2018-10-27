Мать Сенцова прокомментировала награждение сына премией Сахарова
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Мать осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, комментируя присуждение ему премии имени Сахарова, заявила, что гордится сыном, но главное для нее — “это освобождение Олега”, сообщает УНН со ссылкой на издание “Крым.Реалии”.
“Я очень рада, что об Олеге помнят, что его как-то отмечают, но для меня самое главное, чтобы его освободили... и здоровья ему. Конечно (чувствую) гордость, значит он не сдается, значит он отстаивает что-то свое. Я понимаю, что пытаются его освободить”, — сказала Людмила Сенцова.
25 октября осужденному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову присудили премию Европарламента “За свободу мысли” имени Сахарова. На соискание премии Сенцова выдвинула группа Европейской народной партии в Европейском парламенте. Церемония награждения должна состояться 12 ноября в Страсбурге.
Напоминаем, что США поздравили Олега Сенцова с присуждением ему премии Сахарова.