Мати Сенцова прокоментувала нагородження сина премією Сахарова

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Мати засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова, коментуючи присудження йому премії імені Сахарова, заявила, що пишається сином, але головне для неї — “це звільнення Олега”, повідомляє УНН з посиланням на виданням “Крим.Реалії”.