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Мати Сенцова прокоментувала нагородження сина премією Сахарова

Мати Сенцова прокоментувала нагородження сина премією Сахарова

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Мати засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова, коментуючи присудження йому премії імені Сахарова, заявила, що пишається сином, але головне для неї — “це звільнення Олега”, повідомляє УНН з посиланням на виданням “Крим.Реалії”.

“Я дуже рада, що про Олега пам’ятають, що його якось відзначають, але для мене найголовніше, щоб його звільнили... і здоров’я йому. Звичайно (відчуваю) гордість, значить він не здається, значить він захищає щось своє. Я розумію, що намагаються його звільнити”, — сказала Людмила Сенцова.

25 жовтня засудженому в Росії українському режисерові Олегу Сенцову присудили премію Європарламенту “За свободу думки” імені Сахарова. На здобуття премії Сенцова висунула група Європейської народної партії в Європейському парламенті. Церемонія нагородження має відбутися 12 листопада в Страсбурзі.

Нагадуємо, що США привітали Олега Сенцова з присудженням йому премії Сахарова.

Українські Національні Новини

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