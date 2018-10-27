США привітали Олега Сенцова з присудженням йому премії Сахарова

ukru
Ексклюзив
15:27 • 33044 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
12:16 • 66561 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 119439 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 104180 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 96648 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 109919 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 128113 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74324 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 82543 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 164742 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.7 м/с
70 %
752 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

24 березня, 09:50 • 64155 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 113294 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 90702 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 70733 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

24 березня, 11:33 • 68875 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 119440 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 128113 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 164742 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 508741 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 588459 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 9101 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 11464 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 22969 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 53928 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 57940 перегляди
Актуальне
США привітали Олега Сенцова з присудженням йому премії Сахарова

США привітали Олега Сенцова з присудженням йому премії Сахарова

Київ • УНН

 • 9662 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. США привітали засудженого в РФ нібито “за тероризм” режисера Олега Сенцова з присудженням йому премії імені Сахарова і знову висловили надію на те, що влада Росії відпустить його на свободу. Відповідну заяву розмістила в п’ятницю в Twitter керівник прес-служби Держдепартаменту Хезер Науерт, повідомляє УНН.

“Ми вітаємо Олега Сенцова з присудженням йому престижної премії імені Сахарова, яка була названа на честь російського дисидента, який сильно постраждав в радянські часи. Ми знову закликаємо Росію негайно звільнити Сенцова та інших політичних в’язнів, а також поважати свободу вираження думок, яка є одним з прав людини”, — йдеться в повідомленні.

25 жовтня Європарламент на сесії в Страсбурзі назвав Сенцова, якого Росія не визнає громадянином України, лауреатом премії “За свободу думки” імені Сахарова за 2018 рік. Церемонія вручення призначена на 12 грудня.

Північно-Кавказький окружний військовий суд 25 серпня 2015 року засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Як нібито встановлено слідством і судом, він “створив терористичну групу”, що нібито діяла в Криму. Навесні 2014 року її учасники, як вирішили слідчі РФ, “скоїли в Сімферополі два теракти”: підпалили офіси громадської організації “Російська громада Криму” та регіонального відділення “Єдиної Росії”.

We congratulate Oleh Sentsov on winning Europe’s prestigious #SakharovPrize, named for the Russian dissident who suffered greatly in Soviet times. We again call on #Russia to release Sentsov and other political prisoners immediately and respect the human right to free expression.

— Heather Nauert (@statedeptspox) 26 жовтня 2018 р.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.80
Brent
$72.38
Bitcoin
$88,049.20
S&P 500
$5,754.30
Газ TTF
$42.60
Золото
$3,043.76
Ethereum
$2,079.10