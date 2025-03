США привітали Олега Сенцова з присудженням йому премії Сахарова

“Ми вітаємо Олега Сенцова з присудженням йому престижної премії імені Сахарова, яка була названа на честь російського дисидента, який сильно постраждав в радянські часи. Ми знову закликаємо Росію негайно звільнити Сенцова та інших політичних в’язнів, а також поважати свободу вираження думок, яка є одним з прав людини”, — йдеться в повідомленні.

25 жовтня Європарламент на сесії в Страсбурзі назвав Сенцова, якого Росія не визнає громадянином України, лауреатом премії “За свободу думки” імені Сахарова за 2018 рік. Церемонія вручення призначена на 12 грудня.

Північно-Кавказький окружний військовий суд 25 серпня 2015 року засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Як нібито встановлено слідством і судом, він “створив терористичну групу”, що нібито діяла в Криму. Навесні 2014 року її учасники, як вирішили слідчі РФ, “скоїли в Сімферополі два теракти”: підпалили офіси громадської організації “Російська громада Криму” та регіонального відділення “Єдиної Росії”.

