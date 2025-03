США поздравили Олега Сенцова с присуждением ему премии Сахарова

“Мы поздравляем Олега Сенцова с присуждением ему престижной премии имени Сахарова, которая была названа в честь русского диссидента, сильно пострадавшего в советские времена. Мы вновь призываем Россию незамедлительно освободить Сенцова и других политических заключенных, а также уважать свободу выражения мнений, которая является одним из прав человека”, — говорится в сообщении.

25 октября Европарламент на сессии в Страсбурге назвал Сенцова, которого Россия не признает гражданином Украины, лауреатом премии “За свободу мысли” имени Сахарова за 2018 год. Церемония вручения назначена на 12 декабря.

Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как якобы установлено следствием и судом, он “создал террористическую группу”, якобы действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники, как решили следователи РФ, “совершили в Симферополе два теракта”: подожгли офисы общественной организации “Русская община Крыма” и регионального отделения “Единой России”.

We congratulate Oleh Sentsov on winning Europe’s prestigious #SakharovPrize , named for the Russian dissident who suffered greatly in Soviet times . We again call on #Russia to release Sentsov and other political prisoners immediately and respect the human right to free expression.

