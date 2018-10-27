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США поздравили Олега Сенцова с присуждением ему премии Сахарова

США поздравили Олега Сенцова с присуждением ему премии Сахарова

Киев  •  УНН

 • 9660 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. США поздравили осужденного в РФ якобы “за терроризм” режиссера Олега Сенцова с присуждением ему премии имени Сахарова и вновь выразили надежду на то, что власти России отпустят его на свободу. Соответствующее заявление разместила в пятницу в Twitter руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, сообщает УНН.

“Мы поздравляем Олега Сенцова с присуждением ему престижной премии имени Сахарова, которая была названа в честь русского диссидента, сильно пострадавшего в советские времена. Мы вновь призываем Россию незамедлительно освободить Сенцова и других политических заключенных, а также уважать свободу выражения мнений, которая является одним из прав человека”, — говорится в сообщении.

25 октября Европарламент на сессии в Страсбурге назвал Сенцова, которого Россия не признает гражданином Украины, лауреатом премии “За свободу мысли” имени Сахарова за 2018 год. Церемония вручения назначена на 12 декабря.

Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как якобы установлено следствием и судом, он “создал террористическую группу”, якобы действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники, как решили следователи РФ, “совершили в Симферополе два теракта”: подожгли офисы общественной организации “Русская община Крыма” и регионального отделения “Единой России”.

We congratulate Oleh Sentsov on winning Europe’s prestigious #SakharovPrize , named for the Russian dissident who suffered greatly in Soviet times . We again call on #Russia to release Sentsov and other political prisoners immediately and respect the human right to free expression.

— Heather Nauert (@statedeptspox) 26 октября 2018

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