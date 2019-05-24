Матч памяти звезд одесского футбола: на поле выйдут Беланов, Блохин, Воронин и Буряк
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. На одесском стадионе "Черноморец" 2 июня состоится уникальный поединок – матч памяти звезд одесского футбола, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ФК.
На поле сойдутся обладатели Золотого мяча и чемпионы Олимпийских игр, вице-чемпионы Европы и победители чемпионатов европейских стран, заслуженные мастера спорта и участники чемпионатов мира, обладатели еврокубков и кумиры миллионов болельщиков.
Так, на поле стадиона "Черноморец" выйдут: Леонид Буряк и Олег Блохин, Алексей Михайличенко и Владимир Бессонов, Андрей Воронин и Игорь Беланов, Юрий Роменский и Игорь Шуховцев, Иван Яремчук и Василий Рац, Юрий Калитвинцев и Александр Заваров, Геннадий Литовченко и Сергей Шматоваленко, Павел Яковенко и Олег Кузнецов, Анатолий Демьяненко и Олег Протасов, Игорь Добровольский, Василий Ищак и Анатолий Дорошенко и Юрий Никифоров, Владимир Мунтян и Валерий Поркуян и многие другие.
Начало матча - в 16:00.
Стоимость билета в кассах стадиона "Черноморец" составляет 10 гривен. Также, можно приобрести бесплатные билеты - по коллективным заявкам.
Напомним, как сообщал УНН, в 2018 году УАФ потратила на проведение футбольных матчей 23 млн грн.
Также напомним, в рамках масштабной программы по модернизации футбольной инфраструктуры в Украине, которую инициировала УАФ в последние годы в городах и селах нашей страны, появилось около 2000 новых площадок и футбольных полей с искусственным покрытием.