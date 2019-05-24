Матч памяти звезд одесского футбола: на поле выйдут Беланов, Блохин, Воронин и Буряк

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 13409 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 37158 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 56696 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 72386 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 119172 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110749 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137157 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144518 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130076 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130152 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Матч памяти звезд одесского футбола: на поле выйдут Беланов, Блохин, Воронин и Буряк

Матч памяти звезд одесского футбола: на поле выйдут Беланов, Блохин, Воронин и Буряк

Киев  •  УНН

 • 8261 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. На одесском стадионе "Черноморец" 2 июня состоится уникальный поединок – матч памяти звезд одесского футбола, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ФК.

На поле сойдутся обладатели Золотого мяча и чемпионы Олимпийских игр, вице-чемпионы Европы и победители чемпионатов европейских стран, заслуженные мастера спорта и участники чемпионатов мира, обладатели еврокубков и кумиры миллионов болельщиков.

Так, на поле стадиона "Черноморец" выйдут: Леонид Буряк и Олег Блохин, Алексей Михайличенко и Владимир Бессонов, Андрей Воронин и Игорь Беланов, Юрий Роменский и Игорь Шуховцев, Иван Яремчук и Василий Рац, Юрий Калитвинцев и Александр Заваров, Геннадий Литовченко и Сергей Шматоваленко, Павел Яковенко и Олег Кузнецов, Анатолий Демьяненко и Олег Протасов, Игорь Добровольский, Василий Ищак и Анатолий Дорошенко и Юрий Никифоров, Владимир Мунтян и Валерий Поркуян и многие другие.

Начало матча - в 16:00.

Стоимость билета в кассах стадиона "Черноморец" составляет 10 гривен. Также, можно приобрести бесплатные билеты - по коллективным заявкам. 

Напомним, как сообщал УНН, в 2018 году УАФ потратила на проведение футбольных матчей 23 млн грн.

Также напомним, в рамках масштабной программы по модернизации футбольной инфраструктуры в Украине, которую инициировала УАФ в последние годы в городах и селах нашей страны, появилось около 2000 новых площадок и футбольных полей с искусственным покрытием.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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