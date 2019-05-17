В 2018 году ФФУ потратила 23 млн грн на проведение футбольных матчей

"На проведение матчей, их организацию, оплату арбитража в украинских чемпионатах Федерацией футбола Украины было потрачено 23 миллиона гривен", - сказала она.

Напомним, в рамках масштабной программы по модернизации футбольной инфраструктуры в Украине, которую инициировала ФФУ, в последние годы в городах и селах нашей страны появляются новые и новые площадки и футбольные поля с искусственным покрытием.