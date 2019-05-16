ФФУ вдалося: в Україні з’явилося вже понад півтисячі нових футбольних майданчиків

“Застосування високоякісного штучного покриття робить такі об’єкти всепогодними, даючи можливість дорослим і дітям не розлучатися з улюбленою грою за будь-якої пори року.

Напередодні XXII Конгресу регіональні федерації підготували статистичні звіти, узагальнивши які, можна побачити дійсну картину розвитку футбольної інфраструктури. Бралися до уваги футбольні майданчики та поля зі штучним покриттям, будівництво яких було профінансовано з різних джерел.

Отже, по всій країні протягом 2018 року побудовано 544 об’єкти: 525 майданчиків та 19 полів”, — йдеться у повідомленні.

Починаючи з 2015 року (включно) — побудовано 1148 об’єктів: 1098 майданчиків та 50 полів.

Усього за історію, починаючи з 1991 року, — побудовано 1994 об’єкти: 1912 майданчиків та 82 поля (на початок 2015 року — 814 майданчиків та 32 поля), нагадали у ФФУ.

“Як бачимо, за останні чотири роки футбольна інфраструктура, яка покликана забезпечити розвиток масовості спорту № 1, у кількісному вимірі зросла більше ніж удвічі! Особливо це стосується 2018 року, протягом якого було введено в експлуатацію більше ніж чверть існуючих об’єктів”, — зауважили у Федерації.

У ФФУ додали, що на поточний рік мають не менш амбітні плани, адже будівництво майданчиків і полів зі штучним покриттям продовжується по всій країні.

Як писав УНН, до проекту ФФУ “Відкриті уроки футболу” долучилися ще сім громад.