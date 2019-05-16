ФФУ вдалося: в Україні з’явилося вже понад півтисячі нових футбольних майданчиків

ukru
22 березня, 17:51 • 50445 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 102003 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 87395 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 88837 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 69377 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 97394 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 149565 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167141 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154242 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 241533 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.2 м/с
71 %
756 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

22 березня, 16:36 • 57810 перегляди
У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

22 березня, 17:15 • 35951 перегляди
Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

22 березня, 18:50 • 23764 перегляди
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

20:14 • 29310 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22:56 • 22927 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 158570 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 241532 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 205843 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 190884 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 157674 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 49238 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 45709 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 62971 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 40627 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 75369 перегляди
Актуальне
ФФУ вдалося: в Україні з’явилося вже понад півтисячі нових футбольних майданчиків

ФФУ вдалося: в Україні з’явилося вже понад півтисячі нових футбольних майданчиків

Київ • УНН

 • 8695 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. У рамках масштабної програми з модернізації футбольної інфраструктури в Україні, яку ініціювала ФФУ, останніми роками в містах і селах нашої країни з’являються нові й нові майданчики та футбольні поля зі штучним покриттям. Про це повідомляє прес-служба Федерації, передає УНН.

“Застосування високоякісного штучного покриття робить такі об’єкти всепогодними, даючи можливість дорослим і дітям не розлучатися з улюбленою грою за будь-якої пори року.

Напередодні XXII Конгресу регіональні федерації підготували статистичні звіти, узагальнивши які, можна побачити дійсну картину розвитку футбольної інфраструктури. Бралися до уваги футбольні майданчики та поля зі штучним покриттям, будівництво яких було профінансовано з різних джерел.

Отже, по всій країні протягом 2018 року побудовано 544 об’єкти: 525 майданчиків та 19 полів”, — йдеться у повідомленні.

Починаючи з 2015 року (включно) — побудовано 1148 об’єктів: 1098 майданчиків та 50 полів.

Усього за історію, починаючи з 1991 року, — побудовано 1994 об’єкти: 1912 майданчиків та 82 поля (на початок 2015 року — 814 майданчиків та 32 поля), нагадали у ФФУ.

“Як бачимо, за останні чотири роки футбольна інфраструктура, яка покликана забезпечити розвиток масовості спорту № 1, у кількісному вимірі зросла більше ніж удвічі! Особливо це стосується 2018 року, протягом якого було введено в експлуатацію більше ніж чверть існуючих об’єктів”, — зауважили у Федерації.

У ФФУ додали, що на поточний рік мають не менш амбітні плани, адже будівництво майданчиків і полів зі штучним покриттям продовжується по всій країні.

Як писав УНН, до проекту ФФУ “Відкриті уроки футболу” долучилися ще сім громад. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,007.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,985.52