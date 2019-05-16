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ФФУ удалось: в Украине появилось уже более полутысячи новых футбольных площадок

ФФУ удалось: в Украине появилось уже более полутысячи новых футбольных площадок

Киев  •  УНН

 • 8695 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. В рамках масштабной программы по модернизации футбольной инфраструктуры в Украине, которую инициировала ФФУ, в последние годы в городах и селах нашей страны появляются новые и новые площадки и футбольные поля с искусственным покрытием. Об этом сообщает пресс-служба Федерации, передает УНН.

"Применение высококачественного искусственного покрытия делает такие объекты всепогодными, давая возможность взрослым и детям не расставаться с любимой игрой в любое время года.

Накануне XXII Конгресса региональные федерации подготовили статистические отчеты, обобщив которые, можно увидеть истинную картину развития футбольной инфраструктуры. Принимались во внимание футбольные площадки и поля с искусственным покрытием, строительство которых было профинансировано из различных источников.

Итак, по всей стране в течение 2018 построено 544 объекта: 525 площадок и 19 полей", - говорится в сообщении.

Начиная с 2015 года (включительно) - построено 1148 объектов: 1098 площадок и 50 полей.

Всего за историю, начиная с 1991 года, - построено 1994 объектов: 1912 площадок и 82 поля (на начало 2015 года - 814 площадок и 32 поля), напомнили в ФФУ.

"Как видим, за последние четыре года футбольная инфраструктура, которая призвана обеспечить развитие массовости спорта № 1, в количественном измерении выросла более чем вдвое! Особенно это касается 2018 года, в течение которого было введено в эксплуатацию более четверти существующих объектов", - отметили в Федерации.

В ФФУ добавили, что на текущий год имеют не менее амбициозные планы, ведь строительство площадок и полей с искусственным покрытием продолжается по всей стране.

Как писал УНН, к проекту ФФУ "Открытые уроки футбола" присоединились еще семь общин.

Украинские Национальные Новости

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