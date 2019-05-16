До проекту ФФУ "Відкриті уроки футболу" долучилися ще сім громад
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. На початку травня ще сім громад із різних регіонів України зустріли фестивалі в рамках проекту Федерації футболу України та Європейського Союзу "Відкриті уроки футболу". Про це повідомляє прес-служба ФФУ, передає УНН.
Зазначається, що 6-10 травня в Лисичанську понад 200 дітей із семи шкіл міста (ЗОШ No 2, 7, 12, 26, 30, НВК "Гарант" і міського ліцею) узяли участь у фестивалі.
"Далі футбольне свято "Відкриті уроки футболу" завітало на Херсонщину. Цього разу фестиваль дійшов до міста Гола Пристань, де на місцевому стадіоні "Дніпровець" із 6-го по 10 травня у ньому взяло участь 192 дитини віком від шести до 13-ти років — діти-переселенці, діти учасників АТО, діти соціально незахищених верств населення та звичайні школярі", - розповіли у Федерації.
Наголошується, що мета вказаного проекту полягає у тому, аби за допомогою футболу здружити дітей між собою.
За підсумками уроків, ФФУ дарує дітям спортивний інвентар (футбольні м'ячі, фішки, манішки, футболки, для тренерів — нові спортивні костюми), який залишиться місцевим школам.
У ФФУ додали, що 10 травня Уроки з футболу пройшли на Одещині, а 12 - на Київщині.
"Не оминули "Відкриті уроки футболу" й Донеччину. На стадіоні ім. Юрія Скіданова 180 учнів загальноосвітніх шкіл міста Слов'янськ стали учасниками масштабного футбольного уроку, спрямованого на інтеграцію дітей-переселенців до місцевих громад", - зазначили у Федерації.
"Відкриті уроки футболу" набирають оберти. Ми раді, що ще сім громад долучилися до проекту, і все більше українських дітей пізнають радість від занять футболом", - прокоментував реалізацію проекту перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко.
Як писав УНН, до участі у "Відкритих уроках з футболу" цього року ФФУ розраховує залучити 7 тис. дітей.