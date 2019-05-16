К проекту ФФУ "Открытые уроки футбола" присоединились еще семь общин

Отмечается, что 6-10 мая в Лисичанске более 200 детей из семи школ города (СШ No 2, 7, 12, 26, 30, НПК "Гарант" и городского лицея) приняли участие в фестивале.

"Далее футбольный праздник "Открытые уроки футбола" пришел в Херсонскую область. На этот раз фестиваль пришел в город Голая Пристань, где на местном стадионе "Днепровец" с 6-го по 10 мая в нем приняли участие 192 ребенка в возрасте от шести до 13 лет - дети-переселенцы, дети участников АТО, дети социально незащищенных слоев населения и обычные школьники", - рассказали в Федерации.

Отмечается, что цель указанного проекта заключается в том, чтобы с помощью футбола подружить детей между собой.

По итогам уроков, ФФУ дарит детям спортивный инвентарь (футбольные мячи, фишки, манишки, футболки, для тренеров - новые спортивные костюмы), который останется местным школам.

В ФФУ добавили, что 10 мая Уроки по футболу прошли в Одесской области, а 12 - в Киевской области.

"Не обошли "Открытые уроки футбола" и Донецкую область. На стадионе им. Юрия Скиданова 180 учеников общеобразовательных школ города Славянск стали участниками масштабного футбольного урока, направленного на интеграцию детей-переселенцев в местных общин", - отметили в Федерации.

"Открытые уроки футбола" набирают обороты. Мы рады, что еще семь общин присоединились к проекту, и все больше украинских детей узнают радость от занятий футболом", - прокомментировал реализацию проекта первый вице-президент ФФУ Вадим Костюченко.

Как писал УНН, к участию в "Открытых уроках по футболу" в этом году ФФУ рассчитывает привлечь 7 тыс. детей.