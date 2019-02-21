До "Відкритих уроків футболу" ФФУ розраховує залучити 7 тис. дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. До участі в проекті "Відкриті уроки футболу" будуть залучені понад 7 тис. дітей і близько 800 волонтерів. Про це повідомив віце-президент Федерації футболу України Вадим Костюченко, передає УНН.
Ключове завдання проекту - допомога в інтеграції вимушено переселених дітей з Донбасу і Криму до місцевих приймають громади.
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"Федерація футболу України дає старт новому сезону фестивалів "Відкриті уроки футболу", які завдяки підтримці Європейського Союзу пройдуть цієї весни в 18 громадах, перш за все - Сходу і Півдня України, для дітей з сімей тимчасово переміщених осіб і їх місцевих однолітків. Восени ФФУ задіє ще не менше 16 громад, охопивши, таким чином, всі області України", - анонсував Костюченко.
Нагадаємо, як писав УНН, Україна може претендувати на проведення юнацького чемпіонату Європи з футболу.