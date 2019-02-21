К "Открытым урокам футбола" ФФУ рассчитывает привлечь 7 тыс. детей
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. К участию в проекте "Открытые уроки футбола" будут привлечены более 7 тыс. детей и около 800 волонтеров. Об этом сообщил вице-президент Федерации футбола Украины Вадим Костюченко, передает УНН.
Ключевая задача проекта - помощь в интеграции вынужденно переселенных детей из Донбасса и Крыма в местные принимающие общины.
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"Федерация футбола Украины дает старт новому сезону фестивалей "Открытые уроки футбола", которые благодаря поддержке Европейского Союза пройдут этой весной в 18 общинах, прежде всего - Востока и Юга Украины, для детей из семей временно перемещенных лиц и их местных сверстников. Осенью ФФУ задействует еще не менее 16 общин, охватив, таким образом, все области Украины", - анонсировал Костюченко.
Напомним, как писал УНН, Украина может претендовать на проведение юношеского чемпионата Европы по футболу.