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Дитячий футбольний турнір імені Андрія Баля буде проводитися двічі на рік – ФФУ

Дитячий футбольний турнір імені Андрія Баля буде проводитися двічі на рік – ФФУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Федерація Футболу України ініціює організацію літнього всеукраїнського дитячого футбольного турніру імені Андрія Баля. Про це заявив віце-президент Федерації Вадим Костюченко, передає УНН.

"Уже з літа нинішнього року в Україні стартують нові дитячі футбольні змагання. Вони будуть присвячені пам'яті знаменитого українського спортсмена і тренера Андрія Михайловича Баля. Даний турнір стане щорічним і проводитиметься на рівні всеукраїнського", - сказав він.

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Костюченко додав, що річний всеукраїнський меморіальний турнір А. Баля серед дитячих команд відбудеться на полях тренувального комплексу ФФУ, який названий на честь відомого гравця і першого президента ФФУ В. Баннікова.

"Якщо ми не будемо забувати наших легенд, саме на таких турнірах нам слід з упевненістю чекати і майбутніх зірок українського футболу. Без пам'яті, яка у нас є, не буде майбутнього. І ми зобов'язані наступним поколінням розповідати, які у нас були досягнення, хто як грав і чого досяг. Саме так ми і отримаємо майбутні перемоги", - зазначив Костюченко.

Нагадаємо, як писав УНН, 7 лютого чинний президент української Федерації футболу Андрій Павелко був обраний членом Виконкому УЄФА.

За словами Головного тренера молодіжної збірної України Руслана Ротаня, це "однозначно перемога" для країни, яка допоможе розвивати вітчизняний молодіжний і дитячий футбол.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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