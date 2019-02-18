Детский футбольный турнир имени Андрея Баля будет проводиться дважды в год – ФФУ

"Уже с лета нынешнего года в Украине стартуют новые детские футбольные соревнования. Они будут посвящены памяти знаменитого украинского спортсмена и тренера Андрея Михайловича Баля. Данный турнир станет ежегодным и будет проводиться на уровне всеукраинского", - сказал он.

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Костюченко добавил, что летний всеукраинский мемориальный турнир А. Баля среди детских команд состоится на полях тренировочного комплекса ФФУ, который назван в честь знаменитого игрока и первого президента ФФУ В. Банникова.

"Если мы не будем забывать наших легенд, именно на таких турнирах нам следует с уверенностью ждать и будущих звезд украинского футбола. Без памяти, которая у нас есть, не будет будущего. И мы обязаны последующим поколениям рассказывать, какие у нас были достижения, кто как играл и чего достиг. Именно так мы и получим предстоящие победы", - отметил Костюченко.

Напомним, как писал УНН, 7 февраля действующий президент украинской Федерации футбола Андрей Павелко был избран членом Исполкома УЕФА.

По словам Главного тренера молодежной сборной Украины Руслана Ротаня, это "однозначно победа" для страны, которая поможет развивать отечественный молодежный и детский футбол.