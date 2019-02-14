Ротань: развивать футбол в Украине будет легче
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Получив своего представителя в составе исполкома УЕФА, Украина возымела надежное плечо поддержки. Развивать отечественный футбол теперь будет легче не только внутри страны, но и на международном уровне. Так считает известный украинский футболист, полузащитник, главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань, передает УНН.
"Это однозначно победа и Павелка, и победа Украины, и украинского спорта. Это очень важный шаг. Теперь мы точно понимаем, что у нас есть сильное надежное плечо в виде УЕФА, а сегодня нам эта поддержка очень нужна. Нам нужно развивать футбол, и теперь это будет делать гораздо легче. Я уверен, что Андрей Васильевич сделает все возможное, чтобы помочь Украине выйти на новый качественный уровень", - рассказал Ротань, комментируя итоги голосования 430 Конресса УЕФА за украинского делегата.
По этого словам, это плюс не только для молодежного футбола, но и для взрослого, и для детского, и для женского.
"Считаю, что Павелко прикладывает максимум усилий, чтобы качество футбола росло постоянно и непрерывно", - резюмировал он.
Напомним, 7 февраля действующий президент украинской Федерации футбола был избран членом исполкома УЕФА.
Также напомним, 11 февраля ФК "Карпаты" вышли победителями из спарринга против белорусской команды.