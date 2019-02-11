"Карпаты" вышли победителями из спарринга против белорусской команды

Один из первых опасных моментов в поединке возник на 13-й минуте, когда Сергей Мякушко пробил из-за пределов штрафной — вратарь минчан Максим Плотников перевел мяч на угловой. Однако уже через несколько минут “львы” таки открыли счет. Против Марьяна Шведа нарушили правила в штрафной и “карпатовец” четко реализовал пенальти — 1:0. Уже через минуту снова в центре внимания оказался Мякушко — его мощный удар приняла на себя перекладина.

В течение всего тайма “зелено-белые” контролировали ситуацию на поле, хотя такой остроты, как в стартовые минуты у ворот “Динамо” не создавали. Пожалуй, наиболее заметным футболистом до перерыва был Мартин Онгль. Камерунец отлично действовал в отборе, классно начинал атаки команды и охотно присоединялся к ним.

Уже на старте второй половины встречи львовяне увеличили преимущество. Франциско Ди Франко получил передачу на левом фланге от Романа Сливы, стянул на себя нескольких соперников и отдал пас в район одиннадцатиметровой отметки на Романа Дебелко. Форвард развернулся и мощно пробил — 2:0. После этого Фабри Гонсалес освежил состав, бросив в бой Понд и Варгаса, а затем Бедойя и Буска.

На 68-й минуте белорусы получили возможность для того, чтобы уменьшить отставание в счете, однако удар с потенциально опасного штрафного не стал сюрпризом для Максима Кучинского — кипер контролировал ситуацию и провел взглядом мяч, который пролетел рядом со штангой. Последние 15 минут тренерский штаб “Карпат” выпустил Ковтуна, Толочко и Авраменко, а затем и вратаря Задерейка, тем самым, дал возможность поиграть практически всем футболистам, которые находились в заявке на матч.

На последней минуте встречи “зелено-белые” могли доводить счет до разгромного. Джонатан Бедойя не воспользовался ошибкой защитников и вышел один на один с голкипером, однако отправил мяч рядом со штангой.

Уже в следующей атаке, которая стала для “динамовцев” одной из первых после перерыва подопечные Романа Пилипчука заработали пенальти. Задерейко потянул удар в упор, однако на мгновение раньше арбитр усмотрел фол Авраменко в штрафной “львов”. Егор Зубович перехитрил голкипера, таким образом, установив окончательный счет — 2:1.

Как сообщал УНН, в состояние “Карпат” присоединился футболист с опытом выступлений за “Барселону”.