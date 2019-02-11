"Карпати" вийшли переможцями зі спарингу проти білоруської команди

Один з перших небезпечних моментів у поєдинку виник на 13-й хвилині, коли Сергій Мякушко пробив з-за меж штрафного майданчика — воротар мінчан Максим Плотников перевів м’яч на кутовий. Однак вже через кілька хвилин “леви” таки відкрили рахунок. Проти Мар’яна Шведа порушили правила у штрафному майданчику і “карпатівець” чітко реалізував пенальті — 1:0. Вже за хвилину знову в центрі уваги опинився Мякушко — його потужний удар прийняла на себе перекладина.

Протягом всього тайму “зелено-білі” контролювали ситуацію на полі, хоча такої гостроти, як у стартові хвилини, біля воріт “Динамо” не створювали. Мабуть, найбільш помітним футболістом до перерви був Мартін Онгла. Камерунець відмінно діяв у відборі, класно розпочинав атаки команди та й залюбки долучався до них.

Вже на старті другої половини зустрічі львів’яни збільшили перевагу. Франціско Ді Франко отримав передачу на лівому фланзі від Романа Сливи, стягнув на себе кількох суперників і віддав пас у район одинадцятиметрової позначки на Романа Дебелка. Форвард розвернувся і потужно пробив — 2:0. Після цього Фабрі Гонсалес освіжив склад, кинувши у бій Понде та Варгаса, а згодом Бедойю та Буська.

На 68-й хвилині білоруси отримали нагоду для того, щоб зменшити відставання у рахунку, однак удар з потенційно небезпечного штрафного не став сюрпризом для Максима Кучинського — кіпер контролював ситуацію і провів поглядом м’яч, який пролетів поруч зі штангою. На останні 15 хвилин тренерський штаб “Карпат” випустив Ковтуна, Толочка і Авраменка, а потім і воротаря Задерейка, тим самим, дав нагоду пограти практично усім футболістам, які перебували у заявці на матч.

На останній хвилині зустрічі “зелено-білі” могли доводити рахунок до розгромного. Джонатан Бедойя скористався помилкою захисників і вийшов віч-на-віч з голкіпером, проте відправив м’яч поруч зі штангою.

Вже в наступній атаці, яка стала для “динамівців” однією з перших після перерви, підопічні Романа Пилипчука заробили пенальті. Задерейко потягнув удар впритул, проте на мить раніше арбітр угледів фол Авраменка у штрафному майданчику “левів”. Єгор Зубович перехитрив голкіпера, таким чином, встановивши остаточний рахунок — 2:1.

Як повідомляв УНН, до стану “Карпат” приєднався футболіст з досвідом виступів за “Барселону”.