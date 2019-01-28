"Карпати" орендували екс-захисника каталонської "Барселони"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Львівські “Карпати” поповнилися 20-річним оборонцем Мартіном Хонглою із Камеруну, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу “блаугранос”.
“Карпати” та іспанська “Гранада” домовилися про річну оренду із правом викупу. Камерунець уже знаходиться в таборі “левів” в Туреччині.
Спортсмен розпочинав займатися футболом у рідному місті в Академії Блеза Нкуфо. У 2016-му переїхав у Європу, де підписав контракт з іспанською “Гранадою”.
В січні 2017-го дебютував у Ла Лізі в матчі проти “Вільярреала”. Через рік вирушив у оренду в Каталонію, де виступав за “Барселону-Б”.
Крім того, провів кілька товариських поєдинків за головну команду “Барселони”, зокрема у Кубку Каталонії.
Зауважимо, що футболіст може закрити одразу три позиції — центрального захисника, опорного хавбека та латераля.