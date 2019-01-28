"Карпаты" арендовали экс-защитника каталонской "Барселоны"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Львовские "Карпаты" пополнились 20-летним защитником Мартином Хонглей из Камеруна, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "блаугранос".
"Карпаты" и испанская "Гранада" договорились о годичной аренде с правом выкупа. Камерунец уже находится в лагере "львов" в Турции.
Спортсмен начинал заниматься футболом в родном городе в Академии Блеза Нкуфо. В 2016-м переехал в Европу, где подписал контракт с испанской "Гранадой".
В январе 2017 года дебютировал в Ла Лиге в матче против "Вильярреала". Через год отправился в аренду в Каталонию, где выступал за "Барселону-Б".
Кроме того, провел несколько товарищеских поединков за главную команду "Барселоны", в частности в Кубке Каталонии.
Заметим, что футболист может закрыть сразу три позиции - центрального защитника, опорного хавбека и латераля.