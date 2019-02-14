Ротань: розвивати футбол в Україні буде легше

"Це однозначно перемога і Павелка, і перемога України, і українського спорту. Це дуже важливий крок. Тепер ми точно розуміємо, що у нас є сильне надійне плече у вигляді УЄФА, а сьогодні нам ця підтримка дуже потрібна. Нам потрібно розвивати футбол, і тепер це буде робити набагато легше. Я впевнений, що Андрій Васильович зробить все можливе, щоб допомогти Україні вийти на новий якісний рівень ", - розповів Ротань, коментуючи підсумки голосування 430 Конресу УЄФА за українського делегата.

За цього словами, це плюс не тільки для молодіжного футболу, але і для дорослого, і для дитячого, і для жіночого.

"Вважаю, що Павелко прикладає максимум зусиль, щоб якість футболу росла постійно і безперервно", - резюмував він.

Нагадаємо, 7 лютого чинний президент української Федерації футболу був обраний членом виконкому УЄФА.

Також нагадаємо, 11 лютого ФК "Карпати" вийшли переможцями зі спарингу проти білоруської команди.