Десять лет назад руководить украинским футболом было проще - Езерский

По его словам, управлять отечественным футболом еще 7-10 лет было значительно проще. Сегодня же, несмотря на все трудности, мы видим, как Первая и Высшая лига потихоньку оживают.

"Есть здоровая конкуренция, а это значит, что мы движемся правильно. Есть реформы, которые произошли и происходят в украинском футболе, и хотя у нас непростое время, они все равно продолжаются", - сказал он.

Езерский отметил, что о футбольных успехах Украины за последние 10 лет знают за ее пределами. Об этом свидетельствуют пребывание Григория Суркиса и избрание президента ФФУ Андрея Павелко в состав исполкома УЕФА.

"Мне приятно, что на таком высоком уровне будут представлять Украину в мировом футболе. Это говорит о том, что к украинскому футболу есть доверие, что в украинский футбол верят. И хочется порадоваться за Андрея Павелко, за то, что он своей деятельностью в украинском футболе обратил внимание, и его избрали на такую высокую должность в УЕФА", - сказал он.

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Главный тренер юношеской сборной также рассказал, что часто наведывается в Донецкую и Луганскую области. И даже на границе зоны ООС сегодня продолжается активное развитие футбольной инфраструктуры.

"За последний год, полтора я был не один раз в зоне АТО (зоне ООС - ред.), в Донецкой и Луганской области. Хочу сказать, что в 2017 году там построилось 50 площадок, на территориях, подконтрольных Украине, и в 2018 году - такое же количество. Мы в Опытном открывали одну из таких площадок.

Всего за 10-15 последних лет в детско-юношеском футболе ничего подобного не делалось. Еще один значимый момент - ФФУ начало открытую борьбу с договорными матчами. Поэтому, мне лично хочется, чтобы движение в этих направлениях продолжалось, а украинский футбол развивался успешно", - резюмировал Езерский.

Напомним, 7 февраля действующий президент украинской Федерации футбола был избран членом Исполкома УЕФА.

Также напомним, вчера в матче с "Олимпиком" Вербич спас "Динамо" от поражения в конце игры.