Вербич врятував "Динамо" від поразки у матчі проти "Олімпіакосу"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. “Олімпіакос” на домашній арені в Піреях провів першу зустріч 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА з київським “Динамо”, передає кореспондент УНН.

Вже у дебюті баталії греки зуміли оформити швидкий гол — відзначився Хассан. Згодом Кендзьора обрізався у передачі на воротаря, але суперник поцілив у стійку. Натомість кияни скористалися першим же моментом. Кендзьора у падінні прострілив на вільного Буяльського — 1:1.

Далі до перерви “Олімпіакос” отримав перевагу в один м’яч. Гол-красень з дальньої дистанції оформив Діаш. Рятівником “біло-синіх” виявився Беньямін Вербич. Словенець другим темпом реалізував удар після зрячої передачі Циганкова — 2:2.

Додамо, що гра у відповідь пройде 21-го лютого на НСК “Олімпійський”.

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