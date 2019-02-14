Вербич врятував "Динамо" від поразки у матчі проти "Олімпіакосу"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. “Олімпіакос” на домашній арені в Піреях провів першу зустріч 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА з київським “Динамо”, передає кореспондент УНН.
Вже у дебюті баталії греки зуміли оформити швидкий гол — відзначився Хассан. Згодом Кендзьора обрізався у передачі на воротаря, але суперник поцілив у стійку. Натомість кияни скористалися першим же моментом. Кендзьора у падінні прострілив на вільного Буяльського — 1:1.
Далі до перерви “Олімпіакос” отримав перевагу в один м’яч. Гол-красень з дальньої дистанції оформив Діаш. Рятівником “біло-синіх” виявився Беньямін Вербич. Словенець другим темпом реалізував удар після зрячої передачі Циганкова — 2:2.
Додамо, що гра у відповідь пройде 21-го лютого на НСК “Олімпійський”.