Вербич спас "Динамо" от поражения в матче против "Олимпиакоса"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 61379 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 82006 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 130446 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130302 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129755 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125024 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160792 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117827 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141427 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145278 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Вербич спас "Динамо" от поражения в матче против "Олимпиакоса"

Вербич спас "Динамо" от поражения в матче против "Олимпиакоса"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 февраля. УНН. “Олимпиакос” на домашней арене в Пирее провел первую встречу 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с киевским “Динамо”, передает корреспондент УНН.

Уже в дебюте баталии греки сумели оформить быстрый гол — отличился Хассан. Впоследствии Кендзёра обрезался в передаче на вратаря, но соперник попал в штангу. Зато киевляне воспользовались первым же моментом. Кендзёра в падении прострелил на свободного Буяльского — 1:1.

Далее до перерыва “Олимпиакос” получил преимущество в один мяч. Гол-красавец с дальней дистанции оформил Диаш. Спасителем “бело-синих” оказался Беньямин Вербич. Словенец вторым темпом реализовал удар после зрячей передачи Цыганкова — 2:2.

Добавим, что ответная игра пройдет 21 февраля на НСК “Олимпийский”.

Украинские Национальные Новости

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