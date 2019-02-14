Вербич спас "Динамо" от поражения в матче против "Олимпиакоса"

Уже в дебюте баталии греки сумели оформить быстрый гол — отличился Хассан. Впоследствии Кендзёра обрезался в передаче на вратаря, но соперник попал в штангу. Зато киевляне воспользовались первым же моментом. Кендзёра в падении прострелил на свободного Буяльского — 1:1.

Далее до перерыва “Олимпиакос” получил преимущество в один мяч. Гол-красавец с дальней дистанции оформил Диаш. Спасителем “бело-синих” оказался Беньямин Вербич. Словенец вторым темпом реализовал удар после зрячей передачи Цыганкова — 2:2.

Добавим, что ответная игра пройдет 21 февраля на НСК “Олимпийский”.