Вербич спас "Динамо" от поражения в матче против "Олимпиакоса"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. “Олимпиакос” на домашней арене в Пирее провел первую встречу 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с киевским “Динамо”, передает корреспондент УНН.
Уже в дебюте баталии греки сумели оформить быстрый гол — отличился Хассан. Впоследствии Кендзёра обрезался в передаче на вратаря, но соперник попал в штангу. Зато киевляне воспользовались первым же моментом. Кендзёра в падении прострелил на свободного Буяльского — 1:1.
Далее до перерыва “Олимпиакос” получил преимущество в один мяч. Гол-красавец с дальней дистанции оформил Диаш. Спасителем “бело-синих” оказался Беньямин Вербич. Словенец вторым темпом реализовал удар после зрячей передачи Цыганкова — 2:2.
Добавим, что ответная игра пройдет 21 февраля на НСК “Олимпийский”.