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Десять років тому керувати українським футболом було простіше - Єзерський

Десять років тому керувати українським футболом було простіше - Єзерський

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. В українському футболі за останні декілька років відбулося чимало позитивних та відчутних реформ, і це, не дивлячись на складну економічну на політичну ситуацію в державі. Про це у коментарі УНН розповів головний тренер юнацької збірної України U-17 Володимир Єзерський.

За його словами, керувати вітчизняним футболом ще 7-10 років було значно простіше. Сьогодні ж, попри усі труднощі, ми бачимо, як Перша і Вища ліга потихеньку оживають.

“Є здорова конкуренція, а це значить, що ми рухаємося правильно. Є реформи, які відбулися і відбуваються в українському футболі, і хоча у нас непростий час, та вони все одно тривають”, — сказав він.

Єзерський зауважив, що про футбольні успіхи України за останні 10 років знають за її межами. Про це свідчить перебування Григорія Суркіса у та обрання президента ФФУ Андрія Павелка до складу виконкому УЄФА.

“Мені приємно, що на такому високому рівні будуть представляти Україну у світовому футболі. Це говорить про те, що до українського футболу є довіра, що в український футбол вірять. І хочеться порадіти за Андрія Павелка, за те, що він своєю діяльністю в українському футболі звернув увагу, і його обрали на таку високу посаду в УЄФА”, — сказав він.

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Головний тренер юнацької збірної також розповів, що часто навідується у Донецьку та Луганську області. І навіть на межі зони ООС сьогодні триває активна розбудова футбольної інфраструктури.

“За останній рік, півтора я був не один раз в зоні АТО (зоні ООС — ред.), у Донецькій і Луганській області. Хочу сказати, що у 2017 році там побудувалося 50 площадок, на територіях, підконтрольних Україні, і у 2018 році — така ж кількість. Ми в Опитному відкривали одну із таких площадок.

Загалом, за 10-15 останніх років в дитячо-юнацькому футболі нічого подібного не робилося. Ще один значимий момент — ФФУ розпочало відкриту боротьбу із договірними матчами. Тож, мені особисто хочеться, щоб рух у цих напрямках продовжувався, а український футбол розвивався успішніше”, — резюмував Єзерський.

Нагадаємо, 7 лютого чинний президент української Федерації футболу був обраний членом Виконкому УЄФА.

Також нагадаємо, вчора у матчі з "Олімпіком" Вербич врятував "Динамо" від поразки наприкінці гри.

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