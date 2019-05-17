У 2018 році ФФУ витратила 23 млн грн на проведення футбольних матчів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Минулого року Федерація Футболу України витратила 23 млн грн на проведення футбольних матчів. Про це під час ХХІІ Конгресу Федерації футболу України, що наразі проходить у Запоріжжі, повідомила фінансовий директор ФФУ Євгенія Сагайдак, передає кореспондент УНН.
"На проведення матчів, їх організацію, оплату арбітражу в українських чемпіонатах Федерацією футболу України було витрачено 23 мільйони гривень", - сказала вона.
Нагадаємо, у рамках масштабної програми з модернізації футбольної інфраструктури в Україні, яку ініціювала ФФУ, останніми роками в містах і селах нашої країни з’являються нові й нові майданчики та футбольні поля зі штучним покриттям.