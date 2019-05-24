Матч пам'яті зірок одеського футболу: на поле вийдуть Бєланов, Блохін, Воронін і Буряк
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. На одеському стадіоні "Чорноморець" 2 червня відбудеться унікальний поєдинок - матч пам'яті зірок одеського футболу, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби ФК.
На полі зійдуться власники Золотого м'яча і чемпіони Олімпійських ігор, віце-чемпіони Європи та переможці чемпіонатів європейських країн, заслужені майстри спорту та учасники чемпіонатів світу, володарі єврокубків і кумири мільйонів уболівальників.
Так, на поле стадіону "Чорноморець" вийдуть: Леонід Буряк і Олег Блохін, Олексій Михайличенко та Володимир Безсонов, Андрій Воронін та Ігор Бєланов, Юрій Роменський і Ігор Шуховцев, Іван Яремчук і Василь Рац, Юрій Калитвинцев і Олександр Заваров, Геннадій Литовченко та Сергій Шматоваленко, Павло Яковенко і Олег Кузнєцов, Анатолій Дем'яненко та Олег Протасов, Ігор Добровольський, Василь Іщак і Анатолій Дорошенко та Юрій Никифоров, Володимир Мунтян та Валерій Поркуян і багато інших.
Початок матчу - о 16:00.
Вартість квитка у касах стадіону "Чорноморець" становить 10 гривень. Також, можна придбати безкоштовні квитки - за колективними заявками.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у 2018 році УАФ витратила на проведення футбольних матчів 23 млн грн.
Також нагадаємо, у межах масштабної програми з модернізації футбольної інфраструктури в Україні, яку ініціювала УАФ в останні роки в містах та селах нашої країни, з'явилося близько 2000 нових майданчиків і футбольних полів зі штучним покриттям.