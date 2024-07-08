Киев • УНН
В результате массированной российской атаки на Украину в Киеве, Киевской области и Днепропетровской области погибли 28 человек, 112 получили ранения, было повреждено более 50 гражданских объектов, в том числе жилые дома, бизнес-центр и два медицинских учреждения.
По состоянию на 15:00 в результате утренней массированной атаки на Украину известно о 28 погибших и 112 раненых в Киеве, Киевской области и на Днепропетровщине, сообщил глава МС Игорь Клименко, передает УНН.
Детали
По словам Клименко, россия повредила более 50 гражданских объектов, среди них жилые дома, бизнес-центр и два медучреждения.
Погибло 28 человек:
Ранены 112 человек:
"Аварийно-спасательные работы на местах наибольших ударов продолжаются. Работают спасатели, полицейские, коммунальщики. Отдельная благодарность всем неравнодушным людям, которые бросились на помощь. Единство делает нас сильнее", - написал Клименко в Telegram.
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