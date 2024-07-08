По состоянию на 15:00 в результате утренней массированной атаки на Украину известно о 28 погибших и 112 раненых в Киеве, Киевской области и на Днепропетровщине, сообщил глава МС Игорь Клименко, передает УНН.

Детали

По словам Клименко, россия повредила более 50 гражданских объектов, среди них жилые дома, бизнес-центр и два медучреждения.

Погибло 28 человек:

11 - на Днепропетровщине;

17 - в Киеве.



Ранены 112 человек:

62 - на Днепропетровщине;

48 - в столице;



2 - в Киевской области.



"Аварийно-спасательные работы на местах наибольших ударов продолжаются. Работают спасатели, полицейские, коммунальщики. Отдельная благодарность всем неравнодушным людям, которые бросились на помощь. Единство делает нас сильнее", - написал Клименко в Telegram.

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