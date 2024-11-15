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Массированная атака рф на Одессу: ракеты попали в памятники, которые находятся под защитой ЮНЕСКО

Киев  •  УНН

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В результате российской атаки 14 ноября в Одессе повреждены многочисленные памятники архитектуры в историческом центре города. Среди пострадавших объектов - здания XIX-XX веков, находящиеся под охраной ЮНЕСКО.

Вечером 14 ноября Одесса подверглась массированному комбинированному вражескому удару. российские ракеты попали в памятники культурного наследия, которые находятся под защитой ЮНЕСКО, передает УНН со ссылкой на Минкультуры.

Детали

По данным ведомства, в результате атаки оккупантов повреждены памятники культурного наследия, расположенные в пределах объекта всемирного наследия под угрозой «Исторический центр Одессы» и его буферной зоны:

памятники архитектуры и градостроительства, истории местного значения:

Здание технологического института, в котором во время обороны г. Одессы содержался отряд моряков-разведчиков Одесского оборонительного района (1936-1938, арх. Минкус А.Б.);

Здание Ришельевского лицея (Новороссийского университета) (1852-1857, арх. Шашин А.С.);

Жилой дом Зарифи (1840-е, 1851, арх. Черкунов Н.Н., Моранди Ф.И.);

Жилой дом и флигель Ковалевского в котором жил Вериго Б.Ф. - физик, профессор (1846 г., кон. XIX в., арх. Даллаква К.И., Шашин А.С.);

Жилой дом Машевского, в котором родился Коптюх А.И. (1850-1860, арх. Гонсиоровский Ф.В.);

Доходный дом Толстого (1880, арх. Гонсиоровский Ф.В.);

Доходный дом Латри (I пол. XIX в.);

Доходный дом (кон. XIX в.), в котором жил Малышевский В. М. – польский композитор, дирижер и педагог;

Доходный дом Михельсона (1890, арх. Влодек Л.Л.);

Доходный дом (1901, арх. Токарев П.Д.);

Дом общежития (нач. ХХ в., арх. Чернигов Л. М.) (правоворотня постройка);

Жилой дом Вургафта, в котором жил Ямпольский С. М. – экономист, основатель факультета радиоэлектроники Одесского политехнического института (1845, арх. Козлов И. С.);

Жилой дом, в котором жили: Ланге М. М. - психолог; Бурксер Е. С. - химик-неорганик и геохимик; Бобынин М. М. - математик (1845, арх. Козлов И. С.);

Здание физико-химического института Новороссийского университета (1897-1899, арх. Толвинский М.К.);

Жилой дом Инбера (отель "Савой") (1870-е, арх. Влодек Л. Л.);

Жилой дом Ринк-Вагнера (1881, арх. Вейтко А.К.);

Доходный дом Весле (1881, арх. Мазыров Д.Е.);

Доходный дом Леонарди (1913, арх. Прохаска В.И.);

Административное здание (в составе комплекса "Мельница Уэйнштейна") (1888-1890);

Здание училища Вейнштейна (в составе комплекса "Мельница Вейнштейна") (1896);

памятник истории местного значения: Дом Дурьяна (отель «Виктория» с паровой пекарней).

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии рф, чтобы ни одно преступление не осталось без наказания.

Количество пострадавших в результате ночной атаки рф по Одессе возросло до 10 - Харлов15 нояб. 2024, 12:07 • 12127 просмотров

Напомним, 25 января на 18-й внеочередной сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО объект "Исторический центр города-порта Одесса" включили в Список Всемирного наследия под угрозой, чтобы сохранить украинское культурное наследие. Решением нынешнего, 46-го по счету заседания Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, был подтвержден статус данного объекта в соответствующем списке.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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