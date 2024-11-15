Количество пострадавших в результате ночной атаки рф по Одессе возросло до 10 - Харлов
Киев • УНН
В результате атаки рф по Одессе погиб один человек, 10 получили ранения. Местные власти развернули штабы помощи пострадавшим и организовали оказание медицинской и юридической поддержки.
В результате вчерашней атаки рф по Одессе погиб один человек, еще 10 - получили ранения. Об этом в эфире марафона "Единые новости" рассказал заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Александр Харлов, передает УНН.
Детали
Он добавил, что пострадавшие получили необходимую медпомощь.
Только один человек находится в тяжелом состоянии в больнице. Медики оказывают ему необходимую медицинскую помощь
На территории города при содействии городской и областной власти развернуты штабы. Людям оказывается помощь в виде питания, теплой одежды и юридических услуг по дальнейшему возмещению убытков, информирует он.
Напомним
По словам главы Одесской облгосадминистрации Олега Кипера, больше недели враг терроризирует Одессу смешанными обстрелами.