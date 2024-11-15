Количество пострадавших в результате ночной атаки рф по Одессе возросло до 10 - Харлов

В результате вчерашней атаки рф по Одессе погиб один человек, еще 10 - получили ранения. Об этом в эфире марафона "Единые новости" рассказал заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Александр Харлов, передает УНН.

Детали

Он добавил, что пострадавшие получили необходимую медпомощь.

Только один человек находится в тяжелом состоянии в больнице. Медики оказывают ему необходимую медицинскую помощь