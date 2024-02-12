Масштабный пожар вспыхнул в крупнейшем парке развлечений Швеции
Киев • УНН
В недостроенной секции аквапарка парка развлечений в Гетеборге, Швеция, произошел пожар, в результате которого сгорели водные горки и сооружения.
В парке развлечений в городе Гетеборг на западе Швеции произошел пожар, который охватил открытые водные горки и связанные с ними объекты в крупнейшем парке развлечений, передает УНН со ссылкой на DW.
Детали
Ни одного гостя не было в аквапарке Oceana, новом дополнении к парку развлечений Liseberg в Гетеборге, открытие которого было запланировано в конце этого года, поэтому никто не сообщал о пострадавших.
Но полиция эвакуировала отель и офисы, связанные с парком, и предупредила жителей в этом районе оставаться дома из-за дыма, который можно было увидеть над городом.
"Пожар начался на одном из водных аттракционов возле здания, а затем распространился на все здание", - говорится в сообщении парка.
На видео в прямом эфире видно, как горки охвачены огнем, а несколько пожарных машин окружают территорию.
Лисеберг в центре Гетеборга, открытый в 1923 году, является популярным туристическим направлением, которое ежегодно посещает около 3 миллионов посетителей.
Масштабный пожар вспыхнул в крупнейшем парке развлечений Швеции
В недостроенной секции аквапарка парка развлечений в Гетеборге, Швеция, произошел пожар, в результате которого сгорели водные горки и сооружения.
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