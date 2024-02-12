Масштабна пожежа спалахнула у найбільшому парку розваг Швеції
Київ • УНН
У недобудованій секції аквапарку парку розваг у Гетеборзі, Швеція, сталася пожежа, в результаті якої згоріли водні гірки та споруди.
У парку розваг у місті Гетеборг на заході Швеції сталася пожежа, яка охопила відкриті водні гірки та пов’язані з ними об’єкти у найбільшому парку розваг, передає УНН із посиланням на DW.
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Жодного гостя не було в аквапарку Oceana, новому доповненні до парку розваг Liseberg у Гетеборзі, відкриття якого було заплановано наприкінці цього року, тож ніхто не повідомляв про постраждалих.
Але поліція евакуювала готель і офіси, пов’язані з парком, і попередила мешканців у цьому районі залишатися вдома через дим, який можна було побачити над містом.
"Пожежа почалася на одному з водних атракціонів біля будівлі, а потім поширилася на всю будівлю", - йдеться в повідомленні парку.
На відео в прямому ефірі видно, як гірки охоплені вогнем, а кілька пожежних машин оточують територію.
Лісеберг у центрі Гетеборга, відкритий у 1923 році, є популярним туристичним напрямком, який щорічно відвідує близько 3 мільйонів відвідувачів.