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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате российских атак в Донецкой области более 45 гражданских объектов разрушены, ранены 5 человек

В результате российских атак в Донецкой области более 45 гражданских объектов разрушены, ранены 5 человек

Киев  •  УНН

 • 8109 просмотра

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В результате 3395 вражеских ударов в Донецкой области повреждены 46 гражданских объектов, включая 35 жилых домов. Пятеро мирных жителей получили ранения в Покровском и Краматорском районах.

В течение суток зафиксировано 3 395 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору. 

Передает УНН со ссылкой на ОВА Донецкой области и Службу полиции.

Детали

В Донецкой области пятеро мирных жителей получили ранения из-за российских обстрелов, информирует Полиция Донетчины. 

В результате вражеской атаки ранены 5 человек, разрушениям подверглись 46 гражданских объектов, из них 35 жилых домов.

По данным ОВА Донетчины, в области за минувшие сутки, в результате атак захватчиков, зафиксировано следующее:

В Покровском районе

Мирноград - повреждено авто.

Покровск: ранены 4 человека, также повреждены 4 многоэтажки, частный дом, хозяйственная постройка и авто.

Гришино - повреждены 6 частных домов.

В Малиновке и Федоровке Гродовской громады повреждены 4 дома.

Краматорский район

Заречное Лиманской громады - повреждены 3 дома.

В Константиновке ранен человек, повреждены 22 частных дома, 3 линии электропередач и 3 газопровода.

Иванополье - повреждены 2 дома и газопровод.

Бахмутский район

В Северске повреждены 8 домов.

Напомним,

За минувшие сутки россияне 79 раз обстреляли приграничные территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей, зафиксировано 213 взрывов. Повреждено промышленное предприятие, частные дома и инфраструктура.

Масштабная атака вражеских дронов: Украина сбила 70 из 151 БПЛА вс рф09.02.25, 10:01 • 18254 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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