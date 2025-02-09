В результате российских атак в Донецкой области более 45 гражданских объектов разрушены, ранены 5 человек
Киев • УНН
В результате 3395 вражеских ударов в Донецкой области повреждены 46 гражданских объектов, включая 35 жилых домов. Пятеро мирных жителей получили ранения в Покровском и Краматорском районах.
В течение суток зафиксировано 3 395 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору.
Передает УНН со ссылкой на ОВА Донецкой области и Службу полиции.
Детали
В Донецкой области пятеро мирных жителей получили ранения из-за российских обстрелов, информирует Полиция Донетчины.
В результате вражеской атаки ранены 5 человек, разрушениям подверглись 46 гражданских объектов, из них 35 жилых домов.
По данным ОВА Донетчины, в области за минувшие сутки, в результате атак захватчиков, зафиксировано следующее:
В Покровском районе
Мирноград - повреждено авто.
Покровск: ранены 4 человека, также повреждены 4 многоэтажки, частный дом, хозяйственная постройка и авто.
Гришино - повреждены 6 частных домов.
В Малиновке и Федоровке Гродовской громады повреждены 4 дома.
Краматорский район
Заречное Лиманской громады - повреждены 3 дома.
В Константиновке ранен человек, повреждены 22 частных дома, 3 линии электропередач и 3 газопровода.
Иванополье - повреждены 2 дома и газопровод.
Бахмутский район
В Северске повреждены 8 домов.
Напомним,
За минувшие сутки россияне 79 раз обстреляли приграничные территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей, зафиксировано 213 взрывов. Повреждено промышленное предприятие, частные дома и инфраструктура.
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