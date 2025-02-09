Внаслідок російських атак на Донеччині понад 45 цивільних об'єктів зруйновано, поранено 5 людей

Протягом доби зафіксувано 3 395 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.

Передає УНН із посиланням на ОВА Донецької області та Службу поліції.

Деталі

На Донеччині п’ятеро мирних мешканців отримали поранення через російські обстріли, інформує Поліція Донеччини.

Внаслідок ворожої атаки поранено 5 людей, руйнувань зазнали 46 цивільних об’єктів, з них 35 житлових будинків.

За даними ОВА Донеччини, в області за минулу добу, внаслідок атак загарбників, зафіксовано наступне:

У Покровському районі

Мирноград - пошкоджено авто.

Покровськ: поранено 4 людини, також пошкоджено 4 багатоповерхівки, приватний будинок, господарчу споруду і авто.

Гришине - пошкоджено 6 приватних будинків.

У Малинівці і Федорівці Гродівської громади пошкоджено 4 будинки.

Краматорський район

Зарічне Лиманської громади - пошкоджено 3 будинки.

У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 22 приватні будинки, 3 лінії електропередач і 3 газогони.

Іванопілля - пошкоджено 2 будинки і газогін.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 8 будинків.

Нагадаємо

За минулу добу росіяни 79 разів обстріляли прикордонні території Чернігівської, Сумської та Харківської областей, зафіксовано 213 вибухів. Пошкоджено промислове підприємство, приватні будинки та інфраструктуру.

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