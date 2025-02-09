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15 березня, 19:03 • 144534 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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15 березня, 13:22 • 164476 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 148418 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 123663 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109459 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Внаслідок російських атак на Донеччині понад 45 цивільних об'єктів зруйновано, поранено 5 людей

Внаслідок російських атак на Донеччині понад 45 цивільних об'єктів зруйновано, поранено 5 людей

Київ • УНН

 • 61828 перегляди

Внаслідок 3395 ворожих ударів на Донеччині пошкоджено 46 цивільних об'єктів, включаючи 35 житлових будинків. П'ятеро мирних жителів отримали поранення в Покровському та Краматорському районах.

Протягом доби зафіксувано 3 395 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. 

Передає УНН із посиланням на ОВА Донецької області та Службу поліції.

Деталі

На Донеччині п’ятеро мирних мешканців отримали поранення через російські обстріли, інформує Поліція Донеччини. 

Внаслідок ворожої атаки поранено 5 людей, руйнувань зазнали 46 цивільних об’єктів, з них 35 житлових будинків.

За даними ОВА Донеччини, в області за минулу добу, внаслідок атак загарбників, зафіксовано наступне:

У Покровському районі

Мирноград - пошкоджено авто.

Покровськ: поранено 4 людини, також пошкоджено 4 багатоповерхівки, приватний будинок, господарчу споруду і авто.

Гришине - пошкоджено 6 приватних будинків.

У Малинівці і Федорівці Гродівської громади пошкоджено 4 будинки.

Краматорський район

Зарічне Лиманської громади - пошкоджено 3 будинки.

У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 22 приватні будинки, 3 лінії електропередач і 3 газогони.

Іванопілля - пошкоджено 2 будинки і газогін.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 8 будинків.

Нагадаємо

За минулу добу росіяни 79 разів обстріляли прикордонні території Чернігівської, Сумської та Харківської областей, зафіксовано 213 вибухів. Пошкоджено промислове підприємство, приватні будинки та інфраструктуру.

Масштабна атака ворожих дронів: Україна збила 70 із 151 БПЛА зс рф09.02.25, 10:01 • 34717 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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