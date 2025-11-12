Масштабная коррупция в сфере энергетики: экс-советника министра энергетики Миронюка отправили под стражу

ВАКС избрал меру пресечения экс-советнику бывшего министра энергетики Германа Галущенко, Игорю Миронюку, который фигурирует на пленках НАБУ в рамках резонансного дела о масштабной коррупции в сфере энергетики. Суд отправил его под стражу с альтернативой залога. Об этом информирует УНН со ссылкой на решение суда.

Детали

Миронюку избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 8 января 2026 года с альтернативой залога в размере 126 миллионов гривен.

Чиновника подозревают в том, что он вместе с еще одним фигурантом дела якобы контролировал все закупки и кадровые решения в "Энергоатоме".

В случае внесения залога на подозреваемого будут возложены следующие процессуальные обязанности:

– прибывать к детективам, прокурорам, следственному судье, суду по каждому их требованию и вызову;

– не покидать пределы Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда;

– сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства;

– воздержаться от общения с лицами, указанными в определении суда;

– сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

– носить электронное средство контроля.

Напомним

НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, которая выстроила масштабную коррупционную схему влияния на деятельность стратегических предприятий государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Задержаны 5 человек, сообщено о подозрении 7 членам, среди которых бизнесмен, экс-советник министра энергетики и исполнительный директор "Энергоатома".



Операция "Мидас": суд избрал меру пресечения топ-менеджеру Энергоатома Басову