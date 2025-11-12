Масштабна корупція у сфері енергетики: ексрадника міністра енергетики Миронюка відправили під варту

$42.010.06
12 листопада, 15:53 • 20707 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 50472 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 47021 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 50341 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 48178 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44161 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60089 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62886 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82372 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132037 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34 • 16518 перегляди
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49 • 12844 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 22945 перегляди
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36 • 6612 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13114 перегляди
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 50976 перегляди
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10 • 69786 перегляди
Планування бюджету на різдвяні святаPhoto12 листопада, 11:09 • 45979 перегляди
Фініки: користь і шкодаPhoto12 листопада, 08:20 • 65173 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Ліндсі Грем
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Полтавська область
Ватикан
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13504 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23344 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 22583 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 61826 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 62039 перегляди
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Опалення
Starlink

Масштабна корупція у сфері енергетики: ексрадника міністра енергетики Миронюка відправили під варту

Київ • УНН

 • 2072 перегляди

ВАКС обрав запобіжний захід ексраднику колишнього міністра енергетики Ігорю Миронюку у вигляді тримання під вартою до 8 січня 2026 року. Альтернатива застави становить 126 мільйонів гривень.

Масштабна корупція у сфері енергетики: ексрадника міністра енергетики Миронюка відправили під варту

ВАКС обрав запобіжний захід ексраднику колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, Ігорю Миронюку, який фігурує на плівках НАБУ у межах резонансної справи щодо масштабної корупції у сфері енергетики. Суд відправив його під варту з альтернативою застави. Про це інформує УНН з посиланням на рішення суду.

Деталі

Миронюку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 січня 2026 року з альтернативою застави у розмірі 126 мільйонів гривень.

Посадовця підозрюють у тому, що він разом із ще одним фігурантом справи нібито контролював всі закупівлі та кадрові рішення в "Енергоатомі".

У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені такі процесуальні обов’язки:

– прибувати до детективів, прокурорів, слідчого судді, суду за кожною їхньою вимогою та викликом;

– не залишати межі Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

– повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

– утриматись від спілкування із особами, вказаними в ухвалі суду;

– здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

– носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо 

НАБУ та САП викрили злочинну організацію, яка вибудувала масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Затримано 5 осіб, повідомлено про підозру 7 членам, серед яких бізнесмен, ексрадник міністра енергетики та виконавчий директор "Енергоатому".

Операція "Мідас": суд обрав запобіжний захід топменеджеру Енергоатому Басову12.11.25, 14:23 • 2524 перегляди

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Енергетика
Національне антикорупційне бюро України
Герман Галущенко