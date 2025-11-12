Масштабна корупція у сфері енергетики: ексрадника міністра енергетики Миронюка відправили під варту
ВАКС обрав запобіжний захід ексраднику колишнього міністра енергетики Ігорю Миронюку у вигляді тримання під вартою до 8 січня 2026 року. Альтернатива застави становить 126 мільйонів гривень.
ВАКС обрав запобіжний захід ексраднику колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, Ігорю Миронюку, який фігурує на плівках НАБУ у межах резонансної справи щодо масштабної корупції у сфері енергетики. Суд відправив його під варту з альтернативою застави. Про це інформує УНН з посиланням на рішення суду.
Деталі
Миронюку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 січня 2026 року з альтернативою застави у розмірі 126 мільйонів гривень.
Посадовця підозрюють у тому, що він разом із ще одним фігурантом справи нібито контролював всі закупівлі та кадрові рішення в "Енергоатомі".
У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені такі процесуальні обов’язки:
– прибувати до детективів, прокурорів, слідчого судді, суду за кожною їхньою вимогою та викликом;
– не залишати межі Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;
– повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
– утриматись від спілкування із особами, вказаними в ухвалі суду;
– здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
– носити електронний засіб контролю.
Нагадаємо
НАБУ та САП викрили злочинну організацію, яка вибудувала масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Затримано 5 осіб, повідомлено про підозру 7 членам, серед яких бізнесмен, ексрадник міністра енергетики та виконавчий директор "Енергоатому".
