Масштабная атака беспилотников в 8 областях россии - это совместная операция СБУ, ГУР и ССО ВСУ. Целью была энергетическая инфраструктура, которая питает объекты российского ВПК. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники в спецслужбах.

Так, минобороны рф плачется, что этой ночью восемь областей посетили десятки украинских беспилотников: Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Смоленской, Рязанской, Калужской и даже Московской.

Поражены как минимум три электроподстанции и база хранения горючего, где загорелись пожары.

Это была совместная операция СБУ, ГУР и ССО ВСУ. Целью была энергетическая инфраструктура, которая питает объекты российского ВПК. После атак в некоторых районах возникли проблемы со светом и водоснабжением - сообщил собеседник УНН.

Источник в спецслужбах отметил, что дроны СБУ в очередной раз доказали свою эффективность и продемонстрировали результат - успешно отработали по инфраструктуре, которая обеспечивает бесперебойную работу военных объектов на территории России.

Контекст

В минобороны россии утверждают, что в течение прошлой ночи было уничтожено и перехвачено 50 БпЛА.

В Брянской области во время падения дрона вспыхнул объект энергетической инфраструктуры.

В Калужской области рф после падения БПЛА повреждена энергетическая инфраструктура.