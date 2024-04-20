В Брянской области РФ после падения сбитого дрона загорелся энергообъект

Дело Червинского: Суд закрылся от адвокатов и принимает решение без проведения заседания по делу

Суд отказался провести слушания и продлить содержание под стражей бывшего и. о. командира Романа Червинского, что вызывает беспокойство относительно возможных незаконных действий по его аресту без суда и следствия.