Масштабировали сервис е-Предприниматель: в Дію добавили еще 5 услуг для предпринимателей

Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.

Комплекс услуг для бизнеса за 20 минут вместо 10+ дней - масштабируем сервис е-Предприниматель на портале Дія. Раньше, чтобы открыть бизнес, надо было обойти 7+ учреждений, собрать, без преувеличений, килограммы бумаг и потратить до 53 дней. Сейчас весь процесс длится до 30 минут - написал он.

Он напомнил, что полгода назад е-Предприниматель насчитывал 10 услуг по одному заявлению - от открытия ФЛП до пожарной декларации. А сегодня туда в формате бета-тестирования добавили еще 5 услуг. Теперь предприниматели могут подать:

уведомление об использовании единого счета;

уведомление о принятии работника на работу;

заявление о регистрации РРО;

заявление о регистрации ПРРО;

уведомление об объектах налогообложения (по форме 20-ОПП).

В сервисе е-Предприниматель представители бизнеса могут заполнить заявление, указать вид бизнеса и получить предложения о самых популярных услугах по профильному направлению. В кабинете будут храниться справки, выписки и другая информация.

Напомним

В сентябре в Украине запустили полный цикл онлайн-бракосочетания через приложение "Дія", включая подачу заявления, церемонию и получение электронного свидетельства. Процесс будет длиться около 30 минут.

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