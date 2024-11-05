Масштабировали сервис е-Предприниматель: в Дію добавили еще 5 услуг для предпринимателей

ukenru
Эксклюзив
Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили
15:41 • 48378 просмотра

Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили

Эксклюзив
В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка
14:10 • 74774 просмотра

В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка

Эксклюзив
Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде
4 ноября 2024, 14:02 • 120773 просмотра

Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде

Эксклюзив
Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты
4 ноября 2024, 12:50 • 142670 просмотра

Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты

Эксклюзив
В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург
4 ноября 2024, 11:31 • 141933 просмотра

В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург

Эксклюзив
Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела
4 ноября 2024, 10:00 • 137872 просмотра

Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела

Эксклюзив
Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября
4 ноября 2024, 09:04 • 179425 просмотра

Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно
3 ноября 2024, 13:52 • 123881 просмотра

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 148382 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

Эксклюзив
Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 152188 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
НАБУ нарушает презумпцию невиновности, оставаясь безнаказанным - теневой отчет Европейской комиссии

НАБУ нарушает презумпцию невиновности, оставаясь безнаказанным - теневой отчет Европейской комиссии

10:35 • 122461 просмотра
Предприятия, которые Минстратегпром признает критически важными, смогут получить льготные кредиты: Кабмин принял решение

Предприятия, которые Минстратегпром признает критически важными, смогут получить льготные кредиты: Кабмин принял решение

11:49 • 23680 просмотра
В курской области произошли первые боевые столкновения с войсками КНДР - СМИ

В курской области произошли первые боевые столкновения с войсками КНДР - СМИ

12:06 • 35114 просмотра
Елена и Юлия Соседки признаны потерпевшими по делу главного юриста НБУ: нанесенный ущерб становится очевидным

Елена и Юлия Соседки признаны потерпевшими по делу главного юриста НБУ: нанесенный ущерб становится очевидным

13:46 • 95792 просмотра
Руководительница АРМА Дума снова напомнила, благодаря кому началась борьба с коррупцией в МСЭК еще в 2020 году

Руководительница АРМА Дума снова напомнила, благодаря кому началась борьба с коррупцией в МСЭК еще в 2020 году

14:58 • 70923 просмотра
публикации
Руководительница АРМА Дума снова напомнила, благодаря кому началась борьба с коррупцией в МСЭК еще в 2020 году

Руководительница АРМА Дума снова напомнила, благодаря кому началась борьба с коррупцией в МСЭК еще в 2020 году

14:58 • 70923 просмотра
Елена и Юлия Соседки признаны потерпевшими по делу главного юриста НБУ: нанесенный ущерб становится очевидным

Елена и Юлия Соседки признаны потерпевшими по делу главного юриста НБУ: нанесенный ущерб становится очевидным

13:46 • 95792 просмотра
НАБУ нарушает презумпцию невиновности, оставаясь безнаказанным - теневой отчет Европейской комиссии

НАБУ нарушает презумпцию невиновности, оставаясь безнаказанным - теневой отчет Европейской комиссии

10:35 • 122461 просмотра
"Мамкина арифметика поражает": как глава АРМА Дума подает информацию о "Гулливере" на свой лад

"Мамкина арифметика поражает": как глава АРМА Дума подает информацию о "Гулливере" на свой лад

4 ноября 2024, 13:45 • 147168 просмотра
Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября

Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября
Эксклюзив

4 ноября 2024, 09:04 • 179431 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

3 ноября 2024, 12:40 • 118265 просмотра
"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

1 ноября 2024, 16:10 • 124198 просмотра
Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

1 ноября 2024, 08:00 • 143684 просмотра
Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

1 ноября 2024, 05:19 • 148132 просмотра
Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

31 октября 2024, 16:19 • 126285 просмотра
Актуальное
Масштабировали сервис е-Предприниматель: в Дію добавили еще 5 услуг для предпринимателей

Масштабировали сервис е-Предприниматель: в Дію добавили еще 5 услуг для предпринимателей

Киев  •  УНН

18:15 • 1545 просмотра

Read in English

Портал Дія добавил 5 новых услуг в сервис е-Предприниматель в формате бета-тестирования. Теперь предприниматели могут получить 15 различных услуг по одному заявлению в течение 30 минут вместо 10 и более дней.

Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.

Комплекс услуг для бизнеса за 20 минут вместо 10+ дней - масштабируем сервис е-Предприниматель на портале Дія. Раньше, чтобы открыть бизнес, надо было обойти 7+ учреждений, собрать, без преувеличений, килограммы бумаг и потратить до 53 дней. Сейчас весь процесс длится до 30 минут

- написал он.

Он напомнил, что полгода назад е-Предприниматель насчитывал 10 услуг по одному заявлению - от открытия ФЛП до пожарной декларации. А сегодня туда в формате бета-тестирования добавили еще 5 услуг. Теперь предприниматели могут подать:

  • уведомление об использовании единого счета;
  • уведомление о принятии работника на работу;
  • заявление о регистрации РРО;
  • заявление о регистрации ПРРО;
  • уведомление об объектах налогообложения (по форме 20-ОПП).

В сервисе е-Предприниматель представители бизнеса могут заполнить заявление, указать вид бизнеса и получить предложения о самых популярных услугах по профильному направлению. В кабинете будут храниться справки, выписки и другая информация.

Напомним

В сентябре в Украине запустили полный цикл онлайн-бракосочетания через приложение "Дія", включая подачу заявления, церемонию и получение электронного свидетельства. Процесс будет длиться около 30 минут.

Best Inventions 2024: украинское приложение "Дія" попало в рейтинг TIME30 октября 2024, 17:25 • 16495 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Экономика
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
ukrainaУкраина