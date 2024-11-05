Масштабировали сервис е-Предприниматель: в Дію добавили еще 5 услуг для предпринимателей
Киев • УНН
Портал Дія добавил 5 новых услуг в сервис е-Предприниматель в формате бета-тестирования. Теперь предприниматели могут получить 15 различных услуг по одному заявлению в течение 30 минут вместо 10 и более дней.
Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.
Комплекс услуг для бизнеса за 20 минут вместо 10+ дней - масштабируем сервис е-Предприниматель на портале Дія. Раньше, чтобы открыть бизнес, надо было обойти 7+ учреждений, собрать, без преувеличений, килограммы бумаг и потратить до 53 дней. Сейчас весь процесс длится до 30 минут
Он напомнил, что полгода назад е-Предприниматель насчитывал 10 услуг по одному заявлению - от открытия ФЛП до пожарной декларации. А сегодня туда в формате бета-тестирования добавили еще 5 услуг. Теперь предприниматели могут подать:
- уведомление об использовании единого счета;
- уведомление о принятии работника на работу;
- заявление о регистрации РРО;
- заявление о регистрации ПРРО;
- уведомление об объектах налогообложения (по форме 20-ОПП).
В сервисе е-Предприниматель представители бизнеса могут заполнить заявление, указать вид бизнеса и получить предложения о самых популярных услугах по профильному направлению. В кабинете будут храниться справки, выписки и другая информация.
Напомним
В сентябре в Украине запустили полный цикл онлайн-бракосочетания через приложение "Дія", включая подачу заявления, церемонию и получение электронного свидетельства. Процесс будет длиться около 30 минут.
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