Best Inventions 2024: украинское приложение "Дія" попало в рейтинг TIME

Ежегодно TIME выбирает 200 изобретений, которые меняют мир. Дія попала в TIME Best Inventions 2024 в категории Приложения и программное обеспечение. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

По словам Федорова, награду получили за Брак онлайн, первый в мире полностью цифровой процесс бракосочетания.

В "Дія" запускают брак онлайн - Федоров

«Это крутое признание нашего продукта. Эту награду получали OpenAI GPT-4, Zoom, Duolingo, а теперь в рейтинге - наша украинская Дія.

Благодарен команде, которая работает 24/7, чтобы достигать таких результатов, и, конечно, пользователям. Вы - драйверы трансформации, поддерживаете наши идеи, пользуетесь услугами, делаете о них мемы, показываете Дію иностранцам. Вы постоянно даете фидбек, не всегда положительный, критический, и это правильно, ведь мы всегда вас слушаем, чтобы становиться лучше. Мы меняем и меняемся, чтобы построить Украину, которой бы гордился весь мир. Спасибо!» - резюмировал Федоров.

Электронное разрешение на оружие станет доступным в Дії