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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
16:14 • 35051 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

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Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло

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В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины
11:50 • 100669 просмотра

В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины

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От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
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От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Best Inventions 2024: украинское приложение "Дія" попало в рейтинг TIME

Best Inventions 2024: украинское приложение "Дія" попало в рейтинг TIME

Киев  •  УНН

17:25 • 4422 просмотра

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Приложение "Дія" вошло в список 200 лучших изобретений по версии TIME в категории "Приложения и программное обеспечение". Отмечена функция "Брак онлайн" как первый в мире полностью цифровой процесс бракосочетания.

Ежегодно TIME выбирает 200 изобретений, которые меняют мир. Дія попала в TIME Best Inventions 2024 в категории Приложения и программное обеспечение. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

По словам Федорова, награду получили за Брак онлайн, первый в мире полностью цифровой процесс бракосочетания. 

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В "Дія" запускают брак онлайн - Федоров9 сентября 2024, 11:28 • 13128 просмотров

«Это крутое признание нашего продукта. Эту награду получали OpenAI GPT-4, Zoom, Duolingo, а теперь в рейтинге - наша украинская Дія. 

Благодарен команде, которая работает 24/7, чтобы достигать таких результатов, и, конечно, пользователям. Вы - драйверы трансформации, поддерживаете наши идеи, пользуетесь услугами, делаете о них мемы, показываете Дію иностранцам. Вы постоянно даете фидбек, не всегда положительный, критический, и это правильно, ведь мы всегда вас слушаем, чтобы становиться лучше. Мы меняем и меняемся, чтобы построить Украину, которой бы гордился весь мир. Спасибо!» - резюмировал Федоров.

Электронное разрешение на оружие станет доступным в Дії27 октября 2024, 17:54 • 20120 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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