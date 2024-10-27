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Электронное разрешение на оружие станет доступным в Дії

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Пользователи смогут получать цифровые выписки из Единого реестра оружия и контролировать срок действия разрешений.

В приложении "Дія" вскоре можно будет просматривать информацию об оружии. Пользователи также смогут заказать цифровую выписку из Единого реестра оружия, что поможет вовремя контролировать срок действия разрешения. Об этом рассказала заместитель директора развития электронных услуг министерства цифровой трансформации Валерия Ткач в эфире телемарафона, передает УНН.

"В приложении Дія будет отображаться информация об оружии", - сказала Ткач.

По ее словам, это будет ведомость, где можно будет просмотреть всю актуальную информацию об оружии: тип, модель, серийный номер и его статус.

"Относительно разрешений на оружие, то это будет информация только об имеющихся разрешениях, их статус: активный, приостановленный или отменен. Также будет указываться срок действия разрешения, для контроля чтобы своевременно его обновлять", - добавила она.

Ткач отметила, что также можно будет заказать выписку из Единого реестра оружия и документ будет в цифровом виде. 

Напомним

Украинцы подали через Единый реестр оружия уже почти 476 тысяч заявлений на получение различных видов разрешительных документов на оружие.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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