Електронний дозвіл на зброю стане доступним у Дії
Київ • УНН
Користувачі зможуть отримувати цифрові витяги з Єдиного реєстру зброї та контролювати термін дії дозволів.
У застосунку "Дія" незабаром можна буде переглядати інформацію про зброю. Користувачі також зможуть замовити цифровий витяг з Єдиного реєстру зброї, що допоможе вчасно контролювати термін дії дозволу. Про це розповіла заступниця директора розвитку електронних послуг міністерства цифрової трансформації Валерія Ткач в ефірі телемарафону, передає УНН.
"В застосунку Дія буде відображатись інформація про зброю", - сказала Ткач.
За її словами, це буде відомість, де можна буде переглянути усю актуальну інформацію про зброю: тип, модель, серійний номер та її статус.
"Щодо дозволів на зброю, то це буде інформація лише про наявні дозволи, їхній статус: активний, призупинений чи скасований. Також буде вказуватись термін дії дозволу, для контролю аби своєчасно його поновлювати", - додала вона.
Ткач наголосила, що також можна буде замовити витяг з Єдиного реєстру зброї і документ буде у цифровому вигляді.
Нагадаємо
Українці подали через Єдиний реєстр зброї вже майже 476 тисяч заяв на отримання різних видів дозвільних документів на зброю.